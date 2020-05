I am 23 yr female

Actually me abhi bohut depressed hu .me kuch time pahele ek ladke se mili thi aur mujhe us se pyar hogaya tha nd usne bhi bola usko bhi he.hamari bat 1 month tak chali but mujhe lag raha tha kuch wrong he.isliye me us se bar bar puch rahi thi kuch he to batado.but usne bola kuch nai he.mujhe paheli bar kisise pyar hua tha me pahele kabhi pyar me believe hi nai karti thi.to mujhe to saccha pyar hi laga.hamare milne me kuch kuch chize asi hui thi jese koi coincident he ya bhagwan ne milaya he.par asa kuch nai tha usko kisi aur se pyar tha wo mujhse pyar karta hi nai tha me hi bas pahele pyar ki paglo wali harkat kari thi.matlab apna self respect hi bhul gai thi.me usko pahele hi bata chuki thi 1 year ke bad shadi ho jayegi meri.agar tumhe sach me koi feelings he to hi tum mujhse bat karo aur usne bola ha real feelings he but sab jhut tha. Me usko wrong nai bolungi me hi jyada feel kar rahi thi uske liye but ab me age kese badhu mummy papa 1 year ke bad meri shadi karwa denge aur me unse bohut pyar karti hu unke liye mujhe karna hoga.but me ab kisi pe bhi trust kar paungi ya nai pata nai. Me andar se bohut sad hu par sabke samne hamesa khus rahena hota he bcoz of mummy nd papa.me future me kese kya karu kuch samjh nai ara.😑