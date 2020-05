Male

Don’t mention my name

Hello all,

Mujhe samjh nhi aa rha ye kaisi duniya hai. log kaise reh rhe hai. pr inn sab baat pr nhi bolna pr ek baat jarur bolni thi isliye confession kiya.

Actually mera confession joh hai woh kuch ladkiyo pr hai sab nhi toh plzz sab ladkiya dil pr na le. but almost 99% ladkiya esi hoti hai.Actually kuch ladkiyo ko apna muh dekhkar apna attitude fix karne ki jarurat hai. Woh kya hai na chawanni ka muh lekar 1000 rupay ka attitude shobha nhi deta. Matlab pta nhi ye khudko kya samjhti hai muh par 6 ,6 layers ka makeup lagakar khud ko Aliya bhatt samjhne lagti hai. galtfaimi hai bhai aapki. matlab ye joh khudko bitch aur bohot badi rajkumari samjhti hai inke joh famous dialogues hote hai na jaise ” WTF “, “Who cares” ,”I don’t give a dam”, “Ohh really”, “it’s hurting,”, “I really appreciate that” ” I prefer this “I really don’t like that” esa lagta hai sakshat koi natalie portman aayi hai.. Aur ek baat jaha bhi jao inka breakup jarur hua hota hai aur bf ko lekar dukhda roti rehti hai. matlab lagbhag har ladki ka break up hua hota hai. aur bolti rehti hai mera bf aisa tha waisa tha. post karegi kya kuch.

kyu bhai bohot bada tees maar khan tha kya usse badhkar koi nhi hoga kya??

Khair mujhe koi ferk nhi padta mai sirf isliye confession kr rha hu ki mera ek sawal tha apse actually meri kabhi gf nhi thi waise na bhi ho but mai jab bhi shadi kru toh mere gale upar joh baate boli waisi ladki na pade esi meri icha hai. actually meri jo soch hai ek ladki ko lekar joh beautiful ho, chilled ho, samjhdar ho, suljhi hui ho, intelligent ho, durdrushti ho aur inn sab ladkiyo ko dekhkar esa lagta hai ki esi koi ladki hi nhi hoti hai.

toh mera sawal aap sab se ye hai ki kya sach me mai jaise sochta hu waisi ladkiya nhi hoti ya phir mere mann me sirf ek fictional character hai jo reality me nhi hota.

aur ek baat jinn ladkiyo ko pasand nhi aaya confession woh bilkul gali de sakti hai kyu ki pasand ussi ko nhi aayega jispe ye lagu hota hai.