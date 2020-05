Hi, actually mai 5 saal se relationship me thi.. Hm dono ek dusre se boht pyar krte hai.. Mera bf mere di ka devar (jiju ka cousin) hai.. Last yr jb uske parents ne uski shadi ki baat kri to usne hmare baare me btaya lekin wo log maanne ko taiyar nhi hai.. Bol rhe uske sath rhne k liye hme chhodna pdega tumko.. Nd usne apni family ko choose kiya over me.. Nd he left me.. But i know he still love me nd so do i.. 1 saal se zyda hogye alag hue lekin abhi bhi mera pyar zra v km nhi hua hai.. Daily raat me rokr sona jaise aadt hogyi hai.. Bina baat ka kbhi bhi mood off ho jata hai.. Kisi kaam me mn nhi lgta.. Smjh nhi aarha mai kya kruu??? Plzz aaplog kuchh suggestion do.. Mujhe nhi lgta mai uske bina reh paungi