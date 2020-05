Helloooooo

m 25 sal Ka hu m ek relationship my Hu 5yrs sy , 5yrs sy sab Sahi chal rahatha dono Ka caste alag alag h family’s ki manaky arrange marriage Ka tha but meri family m love ky Bari m patha Chala Sab ko bathadi Ghar m nhi many sadi ki liye so m Ghar chod KY hostel m rahithe but usy job nhi tha tho m job karny Lagi thi abhi usy gov job agaya usi job aky 3months huva muj sy bath Sahi sy nhi kartha Nd calls lift nhi kartha H and abhi tho bolra Mera Ghar m sadhu Nahi manra move on karinge bolky

but m ek girl Hu sab ko bathadi love ky barime abhi mujy Kaya karna samj nhi ara want some suggestions