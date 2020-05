Hey

I am 24 yrs boy… 2-3 months pahle 26 yrs ki ek grl se social app pr love hua… Beech me usne batya tha ki uska ek bf tha pahle but usne paise liye the or usko dhoka diya tha isliye chod diya tha….Hm dono ki love story boht achhi chal rahi thiii…rat bhr hm dono call pr bt krte the…fr ek din aisa hua ki vo bzzy ane lgi…boht pucha to pta chala ki uska bf usko sorry bola..to usko maf kr diya…maine kaha to ab pyr kisse krti ho…to usne bola do log ko kaise pyr kr sakti hu… tum mere sabse achhe dost ho…maine kaha mai boht pyr krta hu..but use koi fark nhi padta..or rat bhr ab usse bt krti h…mri bt ab nhi hoti..plzzz ap log btaye vo mujse pyr karti thi ya tympass??