Hi…

please don’t mention my name

i am 29yr old..i hv 3yr relationship with a muslim Boy .wo mujhse bahut pyaar karta he aur me vi,we both r belongs to same place… me job karti hun mere papa ke death ke baad mera job bhi chala gaya ,aur wo mujhe bahut help kiya he bahut support kiya he, after 1yr when i asked him about our mrg he didn’t responded exactly. i belongs to lower middle class family.. meri mama mujhse bahut pyaar karti he bahut expectations he mere se.. bcoz i hv 2elder sis & 1brother dey all r married..aur sabka arrange mrg hua he….. wo mujhse bahut pyaar karta he..lekin mrg ko leke ab bhi wo clear nahi aur na me… abhi ek proposal bhi aya he mere liye … he is in central govt service (in Railway) wo bahut like karta he mujhse .ghar pe sab se baat kar liya he mere saadi ke liye aur uske ghar pe bhi ladka bhi bahut acha he.. saadi almost fix ho gaya he..lekin me isko abhi tak batayi nahi hun ..me kya karun samajhme nahi aa raha he. abhi wo bolta he ki tum aur me bhaag ke saadi karlenge fir baad me jo hoga. ..agar waise karungi me to meri mama ka kya hoga me soch vi nahi sakti… jise me pyaar karti hun wo mera classmate he… aur wo mere ghar pe bhi kavi kavi aata he aur meri mama ko thoda bahut doubt hua to meri mama mujhe ek din boli ki agar waisa kuch hoga to me nahi rahungi meri mama bahut hi mushkil se paala he ..hum sab mama ki wajah se padhai karpaye,uski wajah se bahar jake job kar paye..aur jab me saadi ki baat karti thi tab wo ready nahi tha wo saadi nahi chahata tha aur ab meri saadi almost fix ho gaya he to wo bolta he ki tu nahi kar sakti saadi…. jo bhi proposal aata he tu mana kar de sadi ke liye.. ab jo proposal aya he me uske baare me abhi tak batayi nahi hun usko …me usse bahut pyaar karti hun me usko bhul nahi paungi…. wo vi mujhse bahut pyaar karta he.. please guys suggest me…