I am 28 m software engineer from madurai. Main yaha kuch confess nahi karne aaya balki is platform ke madhyam se us ladki ko jawab dene aaya hu jisme mujhe kisi or ke liye chhod diya.. janta hu tum yeh padh rahi hogi.. tumne hamari akhri baat baat pe mujhse sawal kiya tha ki main to kehta tha ki main tumse bahut pyar karta hu or main tumhe khone se darta hu.. to maine koshish kyu nahi kari tumhe rok lene ki kya woh sab ek juth tha ki main kehta tha ki main tumhe khone se darta hu..?? Nahi woh juth nahi tha main wakeyi tumhe khone se darta tha par tum khud socho ki main kaise us insaan ko apni zindagi main bane rehne ke liye mana lu jiska dil kisi or admi pe aa gaya hai.. main tumhe rok bhi leta to kya tum dil se rukti mere paas.. nahi tum rukti bhi to jabardasti hi.. fir woh pyar pyar kaha reh jaata.. tumne hamara 7 saal ka rishta sirf isliye khatam kar diya ki tumhara purana pyar tumhari zindagi main wapas aa gaya uske papa ne tumse baat kya kar li tum mujhe bhool hi gayi.. tum khud hi dekh lo na kaha karti ho tum mujhse ab baat.. main wohi hu jo tumhare liye surat se mumbai bhagta huya aaya tha jab tumhari room mate ne tumpe false chori ka ilzaam lagaya tha.. main wohi hu jisne tumhari post graduation ki fees ke liye tab apni bike bech di thi. Hamesha tumhare saath khada raha.. or tumne mere saath kya kiya mujhe dokha de diya apne ek purane dost ke liye.. main yaha tumhe yeh sab ginwa sirf isiliye raha hu kyunki maine woh sab karte samaye kabhi socha nahi tha ki tum ek din mujhe chhod jaogi.. janta hu kuch dino se kaafi kuch theek nahi chal raha tha hamare beech par aise konse couple hai jinme fight ya argument nahi hoti.. maine tumhare paas rehne ke liye apna sheher badla.. tumne mujhe hi badal diya.. haa main khone se darta tha us ladki ko jo meri thi sirf meri.. ab jo tum ho woh meri nahi… Bahut pyar karta tha main tumhe.. ab to main tumse nafrat bhi nahi karta kyunki nafrat karunga to dimag main yaad reh jaogi.. or mujhe tumhe yaad nahi rakhna.. woh saare pal jhoot or dokha the jo hamne saath bitaye.. kyunki tum sirf timepass kar rahi thi jise main pyar samajh raha tha.. kisi ko rula ke kisi ko paya to kya paya.. Maine hamesha tumhe sukh dene ka socha or tum mujhe dukh deke chali gayi.. I hate you from bottom of my heart.