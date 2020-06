Im 21 female.. student of master 1st year physics department … Mera bf bhi physics department ka student he lkn muj se junior… Bht decent apney kam se kam rakhney wala .. me bhi decent Strick r apney kam se kam rakhti thi … Mene first love bhulaney k liye is se friendship start kar di .. msg bhi first mene hi kiya .. wo bht khush hua kaha mera dream tha tum se bat karna etc .. he was very happy so was i. But when i told him about my past .. us ne ajib sa behave karna start kr diya kher sb thk hogaya.. mera class fellow uska bhi friend tha r mera bhi .. me sb us se share karti thi r wo muje guide karta tha .. but kuch dino bad wo thora free hogaya lkn muje normal laga us ne muje 18+ posts r video share karna start kr di .. me bat nhi karti thi apney class fellow se bs funny emoji reply karti thi .. lkn mere class fellow ne hamarey yahi msgs apney friends ko dikhaney start kr diye r is k friends ne jakar mere boyfriend ko bata diya k inka chakar chl raha r ye dono aisey msgs share kartey hen .. mera bf is bat se pehley muj se mangni karney ko tayar tha .. lkn is bat k bad sb badal gaya sb kuch .. hamari bht bari larai hui r us ne chor diya muje .. mene bht mafiya mangi k meri ghalti thi .. mera koi affair nhi us k sath lkn is ne meri ek na mani .. me bht girgirai bht roi .. lkn is ko meri koi parwah nhi .. to 2 months se zyada mene isko mananey ki koshish ki lkn nhi mana and mene last usey block kar diya .. to ap bataye meri ek ghalti jo muj se anjaaney me hogai kya uski mafi nhi .. itney pyar k waadey kasmey khaney wala srf ek bat se kesey mukar sakta he .. itney khwab dikhaney wala kesey chor k jasakta he .. kya muje mafi nhi mil sakti .. mene kbhi usey dhoka deney k barey me socha tk nhi .. me ab bhi bht pyar karti hon usey .. to batayen mera pyar jhoota he ya uska ?

