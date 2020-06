Hi.. I’m girl age 27

My problem is muje khud ni pta ..meri prblm kya h… Mai itni mentally depressed ho gai hu.. ki sochne smjne ki samta hi khtm ho chuki h.. upr se ye lockdown .. ghr m itni frustrated hori hu.. upr se ye ristedar picha ni chhodte ..inko lockdown m b chain ni h.. meri abhi shadi ni hui .. meri prblm ye h ki mai arrange marriage nhi krna chahti .. yr… Upr se is so called cast religion m nhi fasna chahti .. ye rituals etc.. muje apne psnd k ldke se shadi krni h.. mgr meri family background pure desi h.. muje smj ni ara mai apne papa ko kese bolu ki muje arrange marriage ni krni .. muje Ni fukne 20 -30 lacs shadi m yr.. m simple c shadi krna chahti hu wo b Apne psnd k ldke se jo meri feeling smje .. shadi kr k muje formality ni nibhani h… Ki shadi ho gai bche bnao ab.. pati k kache dho bs.. daily ka repeat routine muje Ni chaiye.. or ye sb Mai isly bolri hu ..bcz meri bdi sis ki arrange marriage hui h.. wo bs yhi formalities m fsi hui h.. muje Ni fsna insbme .. mai apni mrji se sb krna chahti hu.. kisi k presurre m nhi.. I knw shadi k bad girl ki responsibilty bht hoti h.. mgr mai un sbhi responsibility ko apni khusi se nibhana chahti hu.. kisi k dbaw m nhi .. agr mai subha uth k khana bnau to usme meri khusi honi chaiye.. ye ni ki pati maharaj offce jayge to ye meri hi duty h khane bnane ki .. usme mera pyar hona chaiye bs .. mai arrange marriage ni krna chahti yr… Muje love cum arrange marriage krni h. Apni mmy papa ki ha k sath.. mai apne parents ko hurt ni krna chahti yr.. wo dono hi bht innocent h .. mgr mai is samaj or riti riwajo m Ni fsna chahti .. bs meri jo cast h .. usme bht lfde h yr.. khne ko ab sb ldkio ko higher education dere h .. mgr bdme use sari life kitchn m hi spend krni h.. ..muje kitchen se b koi prblm Ni h yr.. life h to khana to khayge hi hm sb . Or bnana b khud pdega na .. muje bht acha khana bnana b ata h .. mgr muje arrange marriage ni krni ..yr

Pls kuch glt boldia ho to sry..

Muje suggest kro ki mai kse apne parents ko smjau ki muje arrange marriage ni krni..

