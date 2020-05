Hi i m 24 f… please mere name maat likhiyaga…i m in relationship for 4 year..tb se aaj tk hmlog ki kafi ladai jhgadhe hote aae h choti moti..jb se mere clg strt hua h frm 1 yr till my last year i m in relationship ye mera last year chl rha h…patni par jiase wo phele tha seriously bta ni skte h ki wo asa kch krega umid ni thi..abi is lockdown mai ek incident hua.. hmlog ke bich kafi din se choti choti baat pe ladai ho jati h ase ladai kch time phele hua…aur hm use do din baat ni kiye aur uski ek fake account thi jiske bare mai usne khud hme btaya tha bhut phle..maine ase he login kr liya..aur hm jo dekhe wo bhut shocking tha usne uspe apne ex ko msg kiya tha miss u aur apna whatsapp no.diya tha aur phir uska maga tha usi do din mai….jb ki uske ex ki shadi ho gai use ye sb baat pta hote hue bi msg kiya h smjh ni aarha h kyu…aur usne mujhe recent mai block bi kr diya us id se..maine abi is bare mai koi baat ni ki use ni btaya h..mai use samne se lockdown ke baad milne ke puchna chahti hui.. par maine use ghuma phirake bhut kosis ki puchne ki par uska aaa koi response he ni aarha h…bhut galat thoughts pe aate(suicide) kyuki trust mera bhut bar dost aur bi jo mere khas the unke sath bi trust issues ho chuka h kbi kbi toh lagta h ki mere andr he prblm h isliye shyad asa hota h…i can’t express how i m feeling…bs ab jitane din hm dur h use ache se bitana chate h ptani ye sahi h ya ni frnds par i really love him bhut jada khona ni chahte h… isliye puche ni par milne pe jaruri puchege.. please help me with ur suggestions kya kru mai…??