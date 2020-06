I ws in a relationship hume 8 years ho gaye hain.. Starting mei sab acha tha Jaise hi uski family ko pata chala hamari baat kam hone lagi Dheere dheere cheese normal ho rahi thi But last year i lied to him Mene usko bola ki mei kisi particular shop per ja rahi hu per mei udhar nhi gayi aur yeh baat mene usko btayi nhi.. Usko mujhe per doubt hua aur aise mei daar gayi aur baat chupane lagi but last mei usko sab pata chal gaya… Aise hi mene usse 5 tyms juth bole Per mene kabhi usse cheat nhi kara like kisi boy se baat keri ho n all.. I know mene 5 tyms same mistake keri but mei daar gayi thi ki pehle bhi mistake keri hai usko kho na du Per usne mera reason kabhi smjha hi nhi hamesha bolta ki usne mujhe juth bolte hue pakda agar mei khud se confess kerti toh vo maff ker deta Mera bf bhaut possessive hai Usko bhaut jaldi gussa aa jata hai aur hamesha over kerne ka bolta hai Thats why mene juth bole usse Mere 5 juth yeh hi the ki mei bol ker kahi aur jati thi aur chali kahi aur jati thi vo bhi apni family members k sath hi.. Aisa nhi hai ki usne kabhi mujhe hurt nhi kara usne mujhe bhaut baar hurt kara Mere se baat chupayi per aaker khud confess kara Jab mei usko maff ker sakti hu phir vo mujhe kyu nhi ker sakta maff Ab baar baar bolta hai ki mere wajah se relation spoil ho gaya I m d culprit Mujhe bhaut guilt feel ho raha hai… i really don’t know wht to do Now we r not talking wid each other Mene usko sab kuch bol ker dekh liya But vo believe hi nhi kerna chahta baar baar bolta hai mene juth bola Vo mujhe per kabhi trust nhi ker sakta Mene usko believe dilwaya ki aisa phir ni hoga But still mere se mistake ho gayi Ab baat bhaut kharab ho gayi He blocked me frm every social platform

