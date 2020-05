F 25.. please help me with this confusion.. meh ek middle class family le se belong karti hu aur ek larka hai mere zidagi me wo bahut hi Rich hai.. hamarey status se match nahi karta.. lekin hum achey frnds hai hum bahut jyada hangout karte hai we had best moments together ab mujhe usko aadat si hogyai hai har waqt meh uske hi bare meh sochti hu.. I try to control my thoughts n feelings but bahut muskil hai.. I think I have started loving him uski choti choti bato se muhje bahut farak parta hai.. uske frnds ne bataya ki wo larka mujhe like karta hai aur hum dono ko tease karte hai.. aur khabi uski baato se lagta hai wo sachme mujhe like karta hai.. paar khabi lagta hai wo like nahi karta he is just casual… I m confused uske maan meh kya hoga mere liye.. aur agar kuch bhi hai toh bata Kyu nahi deta? Agar bata bhi dega toh uska aur Mera status match nahi karta.. meh kya Karu?