Female25 and married from 6 months …shadi se phle main job kar rhi thi bank mae but after marriage my husband told me ki job ki jarurat nhi hai jo b meri demand ho ya kuch b ho he is always dere .arrange marriage thi toh i thought iss baat ka issue create nhi krungi he dont imposed his order bs unhone bola so i chose to left the job…ab baat yeh hai ki mere husband bhot busy rehte hain unke pass mere liye time hi nahi hai ..vo pure ek din mae mereko 1 hr. Se jyada nhi de paate ..like he even dont care about my feelings…kbhi kbhar aisa lagta unko merese kuch lena dena hi nahi hai main kuch b krun ..khin b jaun ..kessi b houn.. he never ask me anything..main subha late uthti hun around 11 toh mere uthne se phle office chle jate hain or mujhe kbhi uthate ya btate b nahi ..and jb main puchun vo bolte disturb ni krna tha or raat ko jb office se aate hain dinner krte hain and main baat kr rhi hoti nd vo so jate hain baat krte krte or mujhe zraa b tym ni dete..whenevr i talk to him about this vo avert kr dete things ko ya bol dete mujhe argue nhi krna ya he ws like pls make tea for me just to avoid things..communication toh jaruri hai na marriage me..mtlb itna b kya busy hona har tym phone laptop bs projects nd all..ek din maine unko bola ki aaj pura din mera toh frst he promised me but 2 hrs k baad unhone bola meko 100 kaam hote main vella ni hu that thing hurts me..jb bhi main cll krti hu vo bolte hanji kaam bolo..ya urgent hai? hurt krti hain cheezein..ek din i said mujhe shopping pe jana he was lyk raju(driver)ko bhjta hu..and mene bola main pura din ghar pe bor ho jati hun toh he said aap shopping kro.. ghumo..movies dekho aapke liye hi kaam kar raha hu..he never speaks rude to me but hum agar kbhi date pe b jate hain toh clients aage aisa krke 2-3 baar restaurant mae akele chodd ke aa jate hain..khana b vo sheela di(maid) se hi kha jate hain ..main married hun but mujhe main abhi b single hi lgti hu..main saturday club jau kbhi bhi aaun he doesnt care..one day my friend suggested ki tum unko jealous feel krwao that saturday nght i didnt come home but he calld me in morning nd asked khan the aap toh mene bola friend k ghar he acted normal jesse kuch hua hi nahi mujhe bhot gussa aaya and i askd him clearly ki yh sb kya hai dont you care?nd he said i love you nd i trust you iske baad main kuch bol nhi payi mujhe phle lgta tha inka affair na ho but ab toh lockdwn hai toh he is at home toh kuch aisa bhi nahi hai jb b pucho …busy hun hmare future k liye hi hoon…i want ki aap luxury life jio..main unke samne kisi se b baat krun vo bilkul normal act krte main unke samne apne male frnds se video cll krun toh b he is like main project pe kaam kr rha hun so main bhr ja rha aap baat karo nd main puri puri raat kbhi kbhi phone chlati hun or soti b nahi toh b unko koi farak nhi pdta main clubs jaun kisi k sath b toh b nahi..mene unko pucha ki he wants divorce agar vo khush nhi hain toh he said aap overthink kar rhi ho cheezon ko aisa kuch nhi hai ..mene bola mere pass toh rha kro vo hmesha aise bolte aapke pss hi btha hun sb jagah pss hi toh ho..mne bola shadi toh jabardsti se nhi ki family ne vo b nahi hai..vo bolte bs apko khush dekhna chahta hu ..par main toh khush hi nhi hu…kuch hai hi nhi life me main toh mama papa se b share nhi kr paa rhi because kya bolun unse samajh nhi aa rha..its like vo mujhse pyaar hi nhi krte husband toh hai but feeling nhi hao.. sara din main phone tv ghumke aise nikalti hu …unka aise behaviour ka reason ni samjh aa rha..nah affair hai na koi ex thi fir kya reason hai..m just not getting it ki khan glti ho rahi hai mujhse main bhot preshan ho gyi hu this thing killing me!!!hlp me out friends

