I need a suggestion from all few months ago i got engaged n engagement k ek din pehla pta chala that he was married just to get PR in some country n it was only in papers nothing else n we accepted that k chalo koi baat nahi n ab engagement k baad hmesha dobt krta tha mujhpe like usko chorh dungi divorce de dundi uske frnds jo jo usse bolte rahe woh mujhe bolta raha mai us samjhati rahi jab bhi woh drink karte hai to yehi baat repeat kr dete hai k tu mujhe chorh de n few days pehle mujhe pta chala k he has a daughter n she lives with her mother jab usne kaha sorry hume nahi chupani chahiye thi baat to mene fir accept kr liya n mere parents bol rahe hai k shaadi kardo ab bcz lockdown ki wajah se india mein hi fasse huye hai woh n woh sab ek hi baat bol rahe hai ek month se k 2 4 din mein btate hai jab bhi puchte hai yehi ans aata hai n ab na 3 4 din se mere saath rudely baat kar raha tha mujhse maine pucha kya hua kehta kuch nahi mujhe bhi gussa aa gya n bol diya gusse mein k ek side lagao hamme shaadi abhi karni hai ya baad mein usne koi ans nahi diya to mene gusse mein bol diya k mere parents kuch nahi bol rahe aap ko agar koi aur hota to pta chal jana tha n isi baat se itna naraz hai kehta k tum court n jail mein le k jaogi humein ab mein kaha yeh to mai boli nahi kehta jo boli ho k koi aur hota toh pata chalta aapko ka mtlb yeh jail n court hi hota hai meine bahut samjhaya k mera yeh matlb nahi tha n even sorry bhi bahut feel ki hurt karne k liye bt woh keh raha hai k movies mein nahi dekha k girls bholi c bann kar shaddi kar leti hai baad mein badla leti aa tum bhi aisa hi karogi mai daily sorry feel kar rahi hun k mai aisi nahi hun ab aap btao k yeh gender discrimination nahi hai? Like meine kitni baar maaf kiya bt meri ek galti ko lekar betha hai? Mujhe kya karna chaiye ab?