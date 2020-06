Hi all plz mra naam yha mention mt kijiyega, kyunki muje hr koi jnta h me ni chahti k mri problem ka mre jnne wlo ko pta chale, Problem ye h k mri mom kuch dino se bht beemar k doctor ne test krwaye sbi or muje saaf saaf bol diya k wo sirf ek saal tk ka time h unke pass, ab mri ye smjh ni a rha h k me kya kru mre papa ko humlog se koi mtlb ni h, wo ek gair zimmedar insan h. unhone kbi mre or mri mom or mra ek chota bhai k uske kpdo or jo hmri zrurte h unka kbi khyal ni rkha hmsha preshn kiye wo humlog ko, mne ghr me abi iss bre me ksi ko kuch ni btaya h, or me single hu 27 ki female hu, mra bhai bi ek mtlabi ldka h wo muje physically abuse krne ki kfi br koshish kr chuka h jb mri ma mre ghr pr ni hui tb. ab muje iss situation me kya krna chahiye plz, muje koi idea de ap log k me kya kru mri ma mujse juda ni hona chahti or na me unse ap log btao muje iss situation me kya krna chahiye? plz mri pehchan gupt rkhi jye its a humble request, its a question of my life..

